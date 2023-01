Tuti Vargas se desnuda y dice “no tenerle ni cinco de miedo al qué dirán”

“Mi cuerpo me lo he trabajado con disciplina, con esfuerzo y con constancia, me siento bien”, aseguró la modelo e influencer colombiana.

Tuti Vargas posó para la revista SoHo y en sus redes sociales compartió algunos momentos de la sesión fotográfica.

“Te van a criticar por lo que eres, por lo que creen que eres, por lo que haces o dejas de hacer; así que haz lo que quieras y ya”, aseguró la modelo que supera los 600 mil seguidores en Instagram.

Además, Tuti señaló: “Mi cuerpo es la forma de expresar lo que tengo adentro, es la forma en la que me muevo, bailo y me paro al frente de una cámara sin importarme nada más que el momento”.

Esta es la portada de la revista: