UAESP no dijo la verdad frente a la crisis de basuras, afirman Personería de Bogotá y Superservicios

Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Beatriz Elena Cárdenas, recibió un duro llamado de atención.

“No todo estaba bien ni en perfectas condiciones. Doctora [Cárdenas], faltó usted a la verdad en ese momento. Eso tendrá unas consecuencias para usted”, le dijo Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera de la ciudad.

“La UAESP no nos dijo la verdad. La información que nos dio el 10 de febrero no es la que hemos evidenciado en las rutas”, declaró por su parte Rutty Paola Ortiz, superintendente de Servicios Públicos.

Según la Superservicios, al consolidado de este lunes, la emergencia estaría equiparable o igual al primer día en que se desató la crisis de las basuras.

Durante la mesa de trabajo se criticó al Distrito, pues su llegó a la reunión sin el informe de los entes de control sobre los proveedores frente a los tonelajes de basura recogidos en Bogotá.

