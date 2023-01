Ubicaron a ladrón de motos, pero la justicia tardó 13 horas en actuar: "Se voló el desgraciado"

Una noche en vela pasó un grupo de motociclistas que ayudó a una víctima de robo a ubicar a los ladrones que habían hurtado su moto en Bogotá. Los ciudadanos lograron encontrar con el GPS el vehículo robado. Estaba en una vivienda de Soacha, Cundinamarca, pero tardaron más de 12 horas en recuperarlo por las trabas para interponer la denuncia.

Cuando la víctima de robo y quienes la apoyaban llegaron a la casa de los señalados delincuentes llamaron a la Policía. Llegaron dos uniformados y, aunque los agentes insistían para que abrieran la puerta, quienes estaban adentro se negaban.

Las autoridades aseguraron que querían ayudar, pero necesitaban una orden de allanamiento que solo conseguían con “el denuncio físico, si no tenemos el denuncio físico…”.

“Pero mi comando, usted sabe que el denuncio físico… ahorita no están atendiendo, atienden a las siete de la mañana para denuncios. Si ustedes me dicen en qué lugar…”, le dijo una de las personas que hacía guardia en el sitio. Y es que eran las 8:30 de la noche.

Los motociclistas que acompañaron a la víctima de robo afirmaban: "De aquí no nos vamos, aquí amanecemos, para que las personas que están viendo nos traigan el café, porque de acá no nos vamos hasta que no firme el juez o el fiscal la orden de allanamiento".

La víctima inició el proceso de denuncia, pero siguieron pasando las horas y el trámite no avanzaba.

"Amanecimos esperando recuperar una motocicleta, seguimos esperando que el fiscal dé la firma, pero hasta el momento nos amanecimos acá con nuestro grupo de apoyo y reacción. Fue una noche bastante fría, pero acá estamos y no se ha podido recuperar la moto, son las 7:30 ya", narró uno de los ciudadanos.

Finalmente, cuando el reloj marcó las 9:30 de la mañana, es decir más de 12 horas después, el trámite de la denuncia culminó y la Policía pudo por fin obtener una orden para entrar a la vivienda.

Efectivamente, allí estaba la moto robada, pero no era la única.

"Estas motos pueden estar robadas, necesitamos que compartan", dijo uno de los ciudadanos que ayudó a la víctima de robo, quien recuperó su vehículo. Sin embargo, "el delincuente no está adentro, se voló el desgraciado ese", afirmaron.

Max Parra, motociclista del grupo de apoyo Self Security y que prestó apoyo a la persona asaltada, dice que “es muy complejo que uno no pueda contar con los medios, con la Fiscalía en ese momento para poder interponer una denuncia y poder tener una orden de allanamiento para poder recuperar ese vehículo”.

