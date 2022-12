Un año después de la desaparición de tres jóvenes en Usaquén solo persiste la incertidumbre

Un video del 22 de febrero a las 6:47 p.m. sigue siendo la única prueba de que Mauricio Castillo, Brayan Montaña y Juan Esteban Moreno estaban juntos.

“Yo pido perdón si fue que mi hijo cometió algún pecado, pero que me den una respuesta de dónde está”, clamó la madre de uno los jóvenes desaparecidos.

Una semana después del incidente las autoridades hallaron el vehículo en el que se movilizaban la última vez que los vieron, pero ni las huellas ni los videos han permitido determinar qué pasó con ellos.

La Fiscalía aún no tiene noticias de estas tres personas, pero aseguran que la investigación continúa.

Se mantiene una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

Han pasado diez meses y aún no hay pistas de los tres menores...