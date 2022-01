Un casco abandonado, clave para hallar a motociclistas que atropellaron a peatón y huyeron

Un casco sería la pista clave para hallar a los motociclistas que atropellaron a Pedro Manuel Duarte en una avenida de Bosa La Alameda, en sur de Bogotá, y que después de 40 segundos huyeron del lugar sin auxiliar al peatón.

Rigoberto Duarte, hermano de la víctima, sabe que “nadie está exento a que le pase un accidente, un incidente, eso es algo que corremos el riesgo todos, lo que es inaceptable es la actitud y la emprendida huida que ellos cogieron”.

Con el paso de las horas es crítica la situación para Pedro Manuel, según su sobrina Nataly Duarte.

“La doctora sale y me dice que mi tío acaba de presentar politraumatismo severo y que no me dan opciones de nada, porque adicional a las heridas ya empezó a presentar sangrado cerebral y sangrado abdominal”, dijo.

Los dos motociclistas que huyeron de la escena y a los que la gente no pudo retener, dejaron un casco con la placa del vehículo que presuntamente habría atropellado a Pedro Manuel: TKK65E.

Sin embargo, cuando la familia de la víctima quiso poner la denuncia, “la Fiscalía en la URI de Kennedy, la respuesta que me dio a mí personalmente la funcionaria, es que la denuncia debería ser recibida siempre y cuando la persona víctima directamente colocara los hechos ante la entidad”.

Frente a esto, el abogado penalista Juan Manuel Castellanos afirma que “en el evento en que la víctima no pueda asistir presencialmente ante la Fiscalía, esta debe recepcionar la querella, bien sea a una persona que haya presenciado los hechos o a un familiar de la víctima”.

El comandante de la Policía de Tránsito informó que al conocer sobre el accidente a través de Noticias Caracol, desplegó unidades para encontrar al conductor de la moto y de quién sería el casco que quedó en el lugar del incidente.