Un celular salvó a esta mujer de recibir una grave puñalada de su expareja

El hombre, no obstante, alcanzó a cortarla. Al parecer, la agresión fue una represalia porque ella no quiso retomar la relación.

Los hechos ocurrieron en el barrio Timiza de la localidad de Kennedy. Según el testimonio de la mujer, el sujeto llegó hasta su casa, aparentemente de forma tranquila, para “hablar”.

Aunque ella notó que llevaba algo en la chaqueta, no se alertó y accedió a conversar.

“Nos dirigimos hacia la cocina y él lo que hizo fue empezarme a atacar porque tenía era un cuchillo en el bolsillo”, relató la mujer, quien prefiere mantener oculta su identidad.

Una de las puñaladas que lanzó no se incrustó en su cuerpo gracias a que llevaba el celular en el pantalón.

“Yo me guardé el celular al lado izquierdo, como entre el pantalón. Él en una oportunidad me atacó con el cuchillo hacia ese lado, pero el celular afortunadamente me amortiguó ahí y no pasó a mayores”, añadió.

Pero sí recibió otras heridas en la mano y la pierna.

Su hija, que estaba en la casa, al darse cuenta del ataque y de los gritos, salió en búsqueda de ayuda y un vecino intervino para detener la agresión.

La mujer, quien tiene un hijo con el atacante, asegura que nunca había recibido maltrato por parte de él.

El hombre permanece detenido en la URI de Kennedy mientras que la agredida recibió 15 días de incapacidad.