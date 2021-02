Un joven de 18 años sin licencia conducía carro que protagonizó aparatoso accidente en Banderas

Autoridades identificaron a la persona que conducía el vehículo rojo de placa CXS 347, la madrugada del lunes, cuando la joven Yulieth Daniela Sanguino perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en Banderas , suroccidente de Bogotá.

Según la investigación, quien manejaba era un hombre de 18 años que no tenía licencia de conducción. Fue sindicado del delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga.

Mónica Reyes, madre de Yulieth, revela que su hija salió a reunirse con unos amigos esa trágica noche en la que el vehículo dio varias vueltas y se estrelló con un andén.

"Ese día salió a compartir con ellos, no sé cómo paso lo del carro, simplemente sé que se me mató en ese accidente… no tienen corazón, en vez de quedarse ayudándola a ella, me la dejaron fue morir”, dice Mónica Reyes.

Por eso les pide a las autoridades que hagan justicia porque los supuestos amigos no le prestaron auxilio.

“Que los capturen, que paguen lo que hicieron. No ayudaron a mi hija, nadie me le ayudó de los que iban con ella, ninguno me la auxilió para que la salvaran porque eran supuestamente amigos y mire, me la dejaron fue morir", señala.

Entretanto, la Policía de Tránsito afirma que el joven de 18 años que conducía el vehículo se presentó ante las autoridades; en el momento del accidente no portaba licencia de conducción, lo que agrava su situación jurídica.

Ahora buscan a los otros tres ocupantes del vehículo.

Yulieth Daniela dejó un bebé de 13 meses que ahora quedó en custodia de su abuela.