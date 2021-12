“Un milagro de Dios”: mujer casi se sube a SITP que sufrió mortal accidente en Bogotá

En el sur de Bogotá se presentó este jueves un accidente de un bus del SITP . El vehículo se descolgó por una loma, se llevó un muro por delante y terminó cayendo por un abismo. El resultado: dos muertos y 17 heridos.

Noticias Caracol estuvo en la zona, conociendo las declaraciones de vecinos que llegaron a ayudar. “Escuchamos ya el totazo en la pared y había un señor que nos pedía ayuda, que el carro se fue y que había mucho herido", contó María Alejandra Vaquero.

Otros denunciaron que no era la primera vez que ocurría: "Hace 20 días se fue otro SITP igual a este”.

Y una mujer dijo que se salvó del accidente de SITP en Bogotá: “Yo iba a coger ese bus esta mañana, pero no sé por qué no lo cogí, me bajé a pie y mire, me encontré con el accidente. Un milagro de Dios".

Aunque se barajaba la hipótesis de que el siniestro se presentó por falla de frenos, Transmilenio dijo que hará una investigación, pues se trataba de un vehículo nuevo. “Es modelo 2021, vinculado recientemente al sistema. No tenía más de un año”, explicó Mario Nieto, director de buses zonales.

Las causas del accidente del bus del SITP en Bogotá siguen siendo materia de investigación.