No solo los peatones son atacados por bandas de la zona, también las residencias. Vecinos reclaman más presencia de la Policía.

“Yo me cambio de carril y de un momento a otro los tipos también hacen lo mismo. Cuando me percato intento correr y los tipos se me abalanzan”, relató Kevin Díaz, periodista de Noticias Caracol y víctima de los delincuentes en este sector.