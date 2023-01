Un policía perdió ojo tras ser agredido durante protestas en Bogotá

Un total de 347 uniformados han resultado heridos por los disturbios de los últimos días. Cinco de ellos están en delicado estado.

Algunos otros tienen incapacidad de varios días tras ser agredidos por encapuchados en estaciones de Transmilenio y vías públicas.

A ellos se suman las decenas de ciudadanos heridos en los últimos días, a propósito del paro nacional .

Kevin Lora, uno de los uniformados atacados, cuenta cómo fue agredido: “cuando fuimos a requisar a una persona sospechosa, al momento de trasladarla hacia la URI, la comunidad nos empezó a tirar piedra”.

Otro de ellos es David Martínez, quien recuerda que “estábamos salvaguardando la vida de los usuarios del SITP, me encontraba en la estación de Transmilenio de la Jiménez. De ambos lados me tiraban rocas hasta que me golpearon la rodilla”.

Las golpizas a los uniformados también quedaron grabadas en celulares y cámaras de seguridad.

El comandante de la Policía de Usaquén, coronel Roberto Sánchez, explicó que “algunos se encuentran en el hospital de la Policía, otros les han dado de alta con lesiones”.

Pero en los disturbios también han resultado lesionados ciudadanos a manos de las autoridades. Es el caso de Dilan Cruz , el joven al que un miembro del Esmad le disparó y e hirió gravemente .

Otra denuncia fue hecha por una mujer que no hacía parte de ninguna manifestación y que asegura fue atacada por un miembro del Esmad en el rostro, cuando caminaba hacia su casa.

Vea además:

Madre denuncia que, aunque no estaba en las marchas, podría perder un ojo por culpa del Esmad En Soacha, un grupo de periodistas de un medio local de televisión también denunció agresiones de la Policía mientras hacía el cubrimiento de varios enfrentamientos que se registraban sobre la autopista Sur.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para guardar la cordura, no participar en actos violentos y tampoco agredir a la fuerza pública. Defensores de derechos humanos les piden a los uniformados respetar también la integridad de los ciudadanos.