Una bala lo dejó en silla de ruedas y, pese a eso, siguió delinquiendo

Lideraba banda que robaba carros en Bogotá. En una ocasión que intentaron requisarlo, agredió con cuchillo a un uniformado. Así le pusieron tatequieto.

“Estábamos haciendo labores de patrullaje cuando observamos a un ciudadano que se encontraba en silla de ruedas con dos jóvenes, posteriormente nos acercamos y le solicitamos una requisa. El ciudadano, al ver que nos acercamos, empieza a tomar una actitud toda agresiva, saca de su pierna derecha un cuchillo el cual me lanza a mí, lo que me ocasiona unas lesiones en la barbilla y en el pecho”, narró Alexander de la Peña, patrullero de la Policía, sobre lo sucedido hace unos meses.

El delincuente, conocido como alias ‘Wilson’, había quedado en silla de ruedas luego de resultar herido en un intercambio de disparos con las autoridades.

Su banda robaba carros en tres sectores de Bogotá: Engativá, Bosa y Kennedy. En muchos casos se movilizaban en los vehículos hurtados.

Una de las víctimas narró cómo lo asaltaron: “Yo me encontraba en el barrio San Joaquín, estaba dejando a una amiga con la que habíamos salido a comer, estaba hablando con ella en el carro, tal vez llevábamos estacionados 10 minutos al frente de la casa de ella, cuando se acercan dos muchachos jóvenes con armas de fuego, se me robaron el carro”.

Autoridades los siguieron, identificaron y lograron capturar a seis integrantes del grupo delincuencial. Cuatro de ellos en flagrancia.

“Se tiene conocimiento que estos delincuentes perpetraron entre 10 y 15 hurtos”, afirmó el coronel Douglas Restrepo, jefe de la Sijín de Bogotá.