Una madre y dos de sus hijos, de 1 y 4 años, murieron por derrumbe en Soacha

La hermanita de las víctimas, de 9 años, tiene muerte cerebral. Otras siete personas resultaron heridas en la emergencia causada por lluvias.

El alud ocurrió hacia las 10:30 de la noche. Habitantes del barrio El Oasis, en la comuna 4, se unieron a policías y bomberos para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo las casas de madera y latas construidas de manera ilegal, según autoridades.

El esposo y padre de las víctimas, José Héctor Prada, relató que no estaba en la vivienda al momento de la emergencia porque fue a conseguir dinero prestado “para el desayuno mañana de las niñas que las tengo estudiando y para llevarlas sin comida no aguanta”.

Dijo, entre lágrimas, que estaba a punto de llegar a su casa “cuando escuché el estruendo y cuando llegué ya estaban debajo, ya no había más qué hacer”.

Esta familia llegó desplazada por la violencia de Mapiripán, Meta.

Autoridades dicen que las construcciones de este sector son ilegales. Sin embargo, Prada cuenta que consiguió el terreno con dinero de su trabajo como reciclador.

Por lo menos dos viviendas quedaron totalmente destruidas por el derrumbe de tierra.

En la zona viven alrededor de 46.000 familias, muchas de ellas víctimas de la violencia. Conscientes del riesgo que enfrentan por la inestabilidad del terreno y las lluvias, dicen que han pedido ayuda a las autoridades pero estas “nos han dejado solos”.