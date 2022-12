Unidos contra el terrorismo: con flores y banderas blancas rinden tributo a víctimas en c.c. Andino

Decenas de personas dejaron mensajes en memoria de las tres mujeres fallecidas. Santos estuvo con su hijo en ese centro comercial celebrando el Día del Padre.

“No quiero que mi país se siga desangrando, quiero la paz para mi país”, aseguró Elver Mendoza uno de los asistentes al plantón.

El presidente Santos estuvo en el centro comercial Andino junto a su hijo Esteban, rindió tributo a las víctimas y envío un mensaje sobre la importancia de no dejar que estos hechos amedrenten a la comunidad.

Ofrecen 100 millones de recompensa por información sobre responsables... "Mi hijo me invitó a almorzar, me preguntó a donde quería ir, vamos al centro Andino, aquí almorzamos. Y decirle a la gente que no hay ninguna posibilidad que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano", dijo Santos al llegar al paseo comercial.

