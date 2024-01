Universitaria de Colombia suspende vínculos con Moreno de Caro por denuncias de acoso: “Reprochable”

Durante este fin de semana, el excongresista Carlos Moreno de Caro, quien fue denunciado por acoso laboral por trabajadoras de la Institución Universitaria de Colombia , centro que él fundó en el 2010, ha estado en el ojo del huracán. A estas quejas se sumaron las de un grupo de estudiantes que también grabaron los abusos a los que, dicen, fueron sometidos.



La Institución Universitaria de Colombia calificó las acciones del excongresista como “un acto reprochable” y recalcó que “a pesar de que Carlos Moreno de Caro, junto con sus dos hermanos, no tienen un rol activo en la universidad desde el 2017, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de suspender cualquier vínculo entre él y la institución”.

El centro académico aseguró que hace un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos y se tome cualquier determinación necesaria para que no se vuelvan a producir ese tipo de situaciones en esa universidad.



El Ministerio de Trabajo indicó que el martes 9 de enero de 2024 recibirá en sus instalaciones a las trabajadoras que hicieron la denuncias para darle proceso a las denuncias hechas por ellas.

Cabe recalcar que Carlos Moreno de Caro fue denunciado por acoso laboral por varias mujeres que trabajan en la Institución Universitaria de Colombia. Las empleadas aseguran que han sufrido maltratos, insultos y agresiones que han quedado evidenciados en videos.

En uno de los clips, Carlos Moreno de Caro aparece impidiéndole el paso a una de las empleadas, quien aterrorizada le pide que la deje salir del sitio donde están los dos. La joven, identificada como María Fernanda Ríos, quien trabaja como asistente administrativa en la Institución Universitaria de Colombia, le dijo a Noticias Caracol que “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión y yo, pues, quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”.

Otra de las trabajadoras, Leidy Tatiana Martínez, narró que la agresión más reciente que sufrió ella, según cuenta, fue el 2 de enero, cuando Carlos Moreno de Caro hizo una reunión. “Él se para y me grita que ‘hable’, y yo le digo: ‘¿Pero qué le digo?’. Se para y me pega un puño, yo le digo: ‘No me pegue’, y me respondió: ‘Si quiere le pegó dos puños’”.