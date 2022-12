"Uno parece un maniquí": este señor cuenta qué pasa cuando se toma Rey de Reyes

Ya son 20 personas muertas por licor adulterado en Bogotá y Soacha . La sustancia conocida como metanol, una especie de alcohol industrial, ha sido hallada en tres tipos de bebidas embriagantes muy fáciles de conseguir. Pero cuánto cuesta el trago Rey de Reyes, una de las marcas involucradas, y cuáles son las consecuencias de tomarlo.



Noticias Caracol conoció el testimonio de una persona que reconocer haber ingerido este licor, quien advirtió: “Cuando se toma media o dos medias afecta el centro motriz del cerebro y pierde el equilibrio y se cae, luego ya no se puede parar”.

Sobre cuánto cuesta el trago Rey de Reyes explicó que “ahorita como ha subido todo está a 2.500 la media botella”. Por ser económico, se puede conseguir fácilmente en ciertas zonas del centro de Bogotá.

“Yo llegué a probarlo, hay que decir la verdad. Cuando ya me tomaba dos medias perdía el equilibrio y me caía, me levantaba en la mala, me esculcaban, me quitaban el reloj, parecía un maniquí”, puntualizó el ciudadano.