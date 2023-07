Unos jóvenes grafitearon bus del SITP y tuvieron que limpiarlo como castigo

En redes sociales se viralizó un video que muestra a dos jóvenes que grafitearon un bus del SITP en una calle de Bogotá y tuvieron que limpiarlo como castigo. Las imágenes fueron compartidas por el conductor del articulado.

En el video se observa a los dos hombres, quienes serían los que grafitearon el bus del SITP, tratando de borrar con las manos los dibujos. Mientras tanto, se escucha al conductor del vehículo y a otro funcionario de Transmilenio reprochando la conducta.

“Es que eso no se debe hacer, esto va para redes, uno debe ser decente, no ve que a nosotros también nos descuentan eso. ¿Qué necesidad tienen de hacer eso? ¿De dañar las cosas? Eso se llama dañar las cosas, eso se llama dañar el bien ajeno, qué bonitos. De aquí no se pueden ir hasta que limpien eso”, dice el conductor.

La grabación generó todo tipo de reacciones, algunas a favor del castigo a los jóvenes que grafitearon bus del SITP y otras en contra del conductor, pues argumentan que las autoridades competentes son quienes deben tomar cartas en el asunto y aplicar las sanciones pertinentes.

“Bien hecho. Así hicieran con esos que rayan paredes privadas”, “Yo creo que la Policía es quien debe sancionarlo y no el conductor tomar justicia por mano propia”, “falta de educación y, sobre todo, de apropiación por parte de muchos usuarios”, fueron algunas opiniones.