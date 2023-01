Usando sus encantos, ‘Nanita’ enredaba y drogaba a hombres para robarles los carros

Esta mujer, dicen autoridades, lideraba a Los Tinteros, una peligrosa banda criminal que tenía como principales víctimas a quienes vendían vehículos por internet.

“Ellos me contactan vía telefónica por un aviso que puse en una página de venta de vehículos, me colocan una cita en la Universidad Minuto de la calle 80. Salen a las 10:00 a.m. y me dicen que estaban en una reunión de trabajo, que están sin desayunar, me ofrecen un tinto”, cuenta Narciso Chicaguí, afectado.

En esa bebida, justamente, le habrían puesto la sustancia que lo dejó grogui.

¿Lo último que recuerda? A alias ‘Nanita’, una mujer que supuestamente quería comprarle el carro.

Una foto, que alcanzó a tomar una de las víctimas, fue clave para dar con los delincuentes.

Autoridades interceptaron audios que dejan ver cómo operaban Los Tinteros. En este estaban teniendo problemas para drogar a un cliente.

Delincuente: ¿Ya le dio el almuerzo (droga)?

Alias ‘Nanita’: Sí, sí, pero lo vomitó

Delincuente: Umm, ¿cómo así?

Alias ‘Nanita’: Si no tenemos más con que darle

Delincuente: ¿No tiene más qué?

Alias ‘Nanita’: Pues, más sobremesa, mejor dicho.

“Una vez les aplicaba sustancias en los alimentos, llegaba el resto de la estructura para de esta manera llevarse los vehículos”, explica el mayor Álex Venegas, jefe de investigaciones de la Sijín.

Junto a alias ‘Nanita’, 18 personas fueron capturas y enviadas a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, así como hurto calificado y agravado.

