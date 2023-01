¿Usar tapabocas en Transmilenio? Vea lo que están respirando los usuarios en buses y estaciones

Estudio de La Salle y Los Andes revela cuál es la estación con mayor contaminación y en qué parte de los articulados hay más partículas nocivas para la salud.

Boris Galvis, uno de los profesores que participó en el estudio, habló con Juan Diego Alvira.

¿Qué respira un usuario de Transmilenio?

Partículas muy pequeñas. El 60% de la dosis de material particulado de 2.5, que son esas partículas muy pequeñas, se respira en el Transmilenio. Además, también se respira hollín.

¿Se puede respirar tranquilo en ese sistema de transporte?

No mucho, la verdad. Es preocupante. Son concentraciones muy altas, mucho más altas de lo que pudimos identificar en otros estudios similares en otras partes del mundo.

¿Con qué otros estudios compararon la situación de Transmilenio?

Comparamos los resultados de muchos estudios, de 20 a 25 estudios alrededor del mundo en estos sistemas de buses.

¿La conclusión es que una persona que usa Transmilenio inhala qué tanto de estas micropartículas?

En un viaje típico de ida y vuelta, es decir, lo que nos tardamos en ir del portal Norte hasta el centro de la ciudad y devolvernos -más o menos 2 horas 20 minutos-, está respirando más aún de lo que debería respirar si siguiéramos las indicaciones de la OMS. Está por encima de la dosis recomendada.

¿Cuántos buses analizaron?

Analizamos, más o menos, 190 buses. Estuvimos ahí por 11 meses, realizando viajes en las mañanas. Analizamos 39 estaciones.

¿Cuál es la parte más contaminada del bus?

Es la que está cerca del acordeón y la parte trasera también, en los articulados, sobre todo. En los biarticulados, como son más nuevos, tienden a tener menos contaminación.

¿La estación más contaminada?

La que más nos dio preocupación fue la del Museo Nacional. Esa es subterránea, entonces tiene menos intercambio de aire con el exterior y se acumulan más los contaminantes.

¿Transmilenio es el que más contamina en Bogotá?

No necesariamente. Transmilenio tiene una flota muy pequeña comparada con la flota de carga, con la flota del resto de transporte. En el tema de material particulado, en el tema de partículas, es uno de los actores importantes. Lo que sí vimos, si hablamos de la exposición de la gente, esos dos millones y medio de personas que lo utilizan diariamente sí van a estar expuestas a altas concentraciones. Para esas personas, Transmilenio sería el ambiente donde más reciben contaminación.

Hicieron una medición en un bus eléctrico, ¿cómo les fue?

Pues relativamente bien. Esperábamos encontrar menos contaminación, pero lo que nos dimos cuenta es que el mismo sistema, los mismos buses que pasan al lado, van a contaminar el bus eléctrico. Hay que mejorar toda la flota, no solo algunos buses.

¿Qué impacto tiene, en nuestro organismo, eso que respiramos?

Va a presentar problemas respiratorios y problemas cardiovasculares. Si usted tiene asma o una condición obstructiva pulmonar, eso lo va a afectar. Si usted tiene una condición cardíaca, esto lo va a impactar.

¿Debería uno usar tapabocas o es una exageración?

Yo lo uso, porque soy un poco susceptible a estas partículas. Pero no es un tapabocas cualquiera, hay ciertos tapabocas que cumple normas específicas para partículas extrafinas.

