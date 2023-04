Usuaria de Picap denuncia acoso de un conductor: “Por varias ocasiones trató de tocarme”

Marian Camila Morales denunció que el conductor de una motocicleta que presta servicio de transporte a través de la plataforma Picap intentó sobrepasarse con ella. Asegura que los 28 minutos que duraba el recorrido se le convirtieron en toda una eternidad por cuenta del acoso del que fue víctima.

"Yo me subí a la moto y empezó con comentarios un poco sobrepasados, diciéndome que yo era una niña muy linda, que a le gustaban las niñas así como yo y diferentes comentarios. Por varias ocasiones trató de tocarme la pierna, en una ocasión me la tocó. También se corría mucho hacia atrás y yo solo ponía mis manos para que no me tocara", Marian Camila Morales.

"Yo me comuniqué con Picap y ellos me llamaron y dijeron que iba a tomar acciones legales contra él", añadió.

Para Gabriel Morales, padre de la joven, es necesario no guardar silencio: "Hoy es mi hija, mañana puede ser cualquier otra mujer, entonces invitar a las personas que conozcan un caso de estos que no se queden callados y denunciar, vamos a llegar a las últimas”.

Ante su queja, las directivas de Picap se pronunciaron: “Lamentamos mucho lo sucedido y nos alegra saber que te encuentras bien de salud. Sabemos las molestias que estas situaciones generan y rechazamos este tipo de actos".

Otras usuarias aseguran que el riesgo persiste a la hora de tomar un servicio de esta clase.

"Los conductores tienen mucha confianza, ellos dicen ‘acércate más que te vas a caer’, cosas así, entonces sí genera un poco de desconfianza la verdad", manifestó Mariana González, que usa este tipo de servicios.

“Nunca estamos seguras, en este país es muy complicado conseguir algo totalmente seguro", señaló Gabriela Sandoval, otra usuaria.

Algunas de estas denuncias terminan en procesos penales que acarrean cárcel para los infractores. Los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos pueden dar una pena de 14 a 16 años.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia