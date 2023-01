Usuarios le pasaron por encima a pasajera en estación de Transmilenio y le rompieron una pierna

“Toda la gente se me vino encima, me empujaron, me hicieron caer”, relató la mujer desde el hospital de Soacha, donde está a la espera de una cirugía.

El incidente se produjo en la estación de San Mateo.

Según la afectada, “estaba entre los primeros cuando el bus se detuvo”.

“La gente me empujó, mi pie derecho quedó en el vacío en el espacio que hay entre el transmilenio y la estación; traté de apoyarme con el pie izquierdo para entrar, (pero) toda la gente se me vino encima, me empujaron, me hicieron caer, me pisaron el pie izquierdo y me produjeron fractura de tibia y peroné”, narró desde la camilla del centro donde está internada.

Agregó que “el bus arrancó normal, me dejaron en la estación de Terreros, a la hora llegó a la ambulancia y me trajeron al hospital de Soacha”, donde está a la espera de que su pierna se desinflame para que puedan someterla a cirugía.

La víctima sostiene que esto pasa a diario en la estación de San Mateo y espera que el sistema de transporte le responda por sus lesiones.