Usuarios piden a Enel no hacer cortes de luz mientras les solucionan errores en la facturación

El recibo de la luz de octubre les llegó a muchos habitantes de Bogotá y Cundinamarca con el cobro de este mes y del anterior acumulados , aun cuando ya habían hecho el pago anterior. Como consecuencia, bastantes ciudadanos madrugaron para hacer fila en los SuperCADE intentando resolver la situación con Enel.



Incluso, algunos denunciaron que les quitaron el servicio de energía por no pago. "Me cortaron la luz, me están cobrando factura sobre factura y eso no es posible, estoy desde las 3 de la mañana acá. El viernes no me atendieron y vine a ver si me dan solución", manifestó una usuaria.

Enel informó que detectaron el problema con la plataforma de facturación y que están tratando de solucionarlo.

“Desde Enel Colombia pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado algunas inconsistencias en nuestra facturación, contamos con un equipo que trabaja de manera decidida en solucionar esta situación, somos conscientes del alto tráfico que presentamos hoy en nuestros diferentes canales”, informó Julia León, subgerente de servicio y atención al cliente de Enel.

Agregó: “Contamos también con un equipo altamente comprometido que trabaja en atender todas y cada una de las solicitudes de los clientes. Hacemos un llamado a la comprensión, a la tolerancia, al respeto, porque ellos (funcionarios de Enel) han sido víctimas de agresión. Hemos tenido que cerrar momentáneamente algunas oficinas para protegerlos, lo que dificulta más la atención”.



Sin embargo, ha empeorado la situación en los puntos de atención. Los funcionarios tuvieron que entregar fichas para atender a ciudadanos, pero en algunas zonas han recibido hasta 300 quejas al día.

Y es que los altos cobros en el recibo de la luz no son el único problema. Usuarios que tienen productos con Codensa (tarjetas de crédito y crédito personal) manifestaron que el valor de las cuotas les está llegando por el doble de lo que suelen pagar.

La fecha máxima de pago de este recibo de la luz es el próximo 30 de octubre y muchos temen que Enel les corte el servicio de energía si la situación no se resuelve a tiempo, por lo que piden no realizar las suspensiones del servicio mientras hay respuesta a los errores en la facturación.

"Si no pagamos el día que es, nos cortan los servicios, porque así son ellos", reclamó otro afectado.

