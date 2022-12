¿Va a ir al cerro de Monserrate? Siga estas indicaciones para que no se le vuelva un calvario

Subirán 100.000 fieles en Semana Santa. No descuide a sus hijos, hidrátese, coma bien, caliente y siga los senderos.

Aunque muchos creyentes esperan al Jueves o Viernes Santo para subir los casi tres kilómetros de recorrido y así pagar sus penitencias, pedir o agradecer, otros muchos han acudido desde ya al santuario.

Sin embargo, algunos no siguen las recomendaciones de las autoridades. “Una de las emergencias que más se atiende es la pérdida de personas dentro de la reserva forestal, porque no utilizan senderos diferentes al demarcado, pierden el rumbo, y terminan extraviadas dentro de la reserva”, asegura el sargento Luis Carlos Sarmiento de los Bomberos.

Si piensa acudir a este destino, tenga en cuenta que en el sendero del cerro de Monserrate no se permite acceso a mayores de 75 años, así como a niños de menos de un metro de altura. Tampoco se puede ingresar con mascotas.

“Antes de salir de la casa hay que aplicarse un agua aromática, una aguadepanela o una avena. El banano es lo mejor, una manzana, súper”, asegura un deportista que sube constantemente el cerro.

Una paramédica habla del alto número de personas que no logran coronar el ascenso y son víctimas de desmayos. “Puede haber entre 30 a 50 personas porque suben aproximadamente 27889 personas, siempre bastante gente”, cuenta Diana Roa.

De lunes a miércoles de esta semana, el paso peatonal en el cerro de Monserrate estará habilitado hasta la 1:00 p.m., esto con el fin de evitar congestión Jueves y Viernes Santo.