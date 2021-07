Vacunación contra el COVID en Bogotá, en riesgo por millonaria deuda del Gobierno con las IPS

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, advirtió que el plan nacional de vacunación contra el COVID en Bogotá está en grave riesgo por la deuda del Gobierno nacional con las IPS, que supera los 50 mil millones de pesos.

El atraso en los pagos del Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, ya completa siete meses.

“Los recursos están y las vacunas se han puesto, ¿por qué no giran los recursos? No me explico y esto, nuevamente llamamos la atención, es un riesgo grave”, manifestó el secretario Gómez.

Las IPS están asumiendo la nómina y salarios para la vacunación contra el COVID en Bogotá con recursos propios y “hasta cuando los recursos lo permitan, (pero) ya estamos al límite y no tenemos más capacidad presupuestal”, advirtió Jaime Humberto García, gerente de la subred norte.

Beneficios para quienes acudan a la vacunación contra el COVID en Bogotá

Ante la poca demanda que se ha registrado en algunos puntos de vacunación contra el COVID en Bogotá, el Distrito evalúa otorgar beneficios a quien decida inmunizarse.

“Que se pueda tener acceso a algún tipo de evento, a algún tipo de servicio solo para personas que presentemos el carné de vacunación”, dijo el secretario de Salud.

