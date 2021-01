Valiente madre ayudó a capturar a los asesinos de su hija en 'olla' del centro de Bogotá

Tras la captura de tres hombres y una mujer como los señalados responsables del asesinato de la menor Lynda Michelle , en el centro de Bogotá, se siguen conociendo impactantes detalles del crimen, como el testimonio de la madre, quien se camufló en el peligroso sector para hallarla .

“Decidí cambiar mi aspecto físico, envolverme en una cobija de una mascota para que tuviera muy mal olor, trituré mucho carbón para manchar mi cara, entrar a ese lugar y esconderme para que ellos sintieran que yo hacía parte de ese mundo. Así lo hice cada noche y el lugar en donde siempre me sentaba fue la esquina donde encontraron el cuerpo de la niña, como si tal vez ella siempre me dijera que llegara ahí, a descansar o a escuchar… no lo sé. Todos los días, desde el día 3 de diciembre”, contó la madre a Noticias Caracol.

Los investigadores el CTI reconstruyeron la escena del crimen, en el barrio San Bernardo de Bogotá. Dos hermanos, señalados ‘sayayines’ de la banda Tazmania, estarían tras el doloroso asesinato de la menor de 15 años.

(En contexto: Confirman que cadáver que estuvo un mes en Medicina Legal es el de Lynda Michel Amaya )

Los hombres, según la Fiscalía, ingresaron por la fuerza a la menor a una casa, la subieron hasta el tercer piso, la atacaron violentamente con arma blanca y la lanzaron por una ventana.

Posteriormente contrataron a un carretero para que recogiera a la niña en un segundo piso, en una bolsa, y la sacara en su carretilla por la puerta contigua a la vivienda. Los hombres le habrían pedido que dejara el cuerpo en una esquina del San Bernardo.

La información, presentada en la audiencia de legalización de captura, fue recaudada durante casi 15 días por un grupo élite de inteligencia y judicial de la Policía de Bogotá. Con la ayuda de la mamá de la niña asesinada identificaron, uno por uno, a los integrantes de la banda Tazmania, temida organización que lleva varios años dedicada al expendio de drogas en ese sector del centro de la capital.

Después de identificar a los asesinos, la Policía Metropolitana activó el operativo y llegaron al escondite del jefe de la banda.

También cayó una mujer a quien sindican de ser la coordinadora de drogas de la organización delincuencial y cómplice del crimen de Michelle.