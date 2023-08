Valiente patrullera persiguió y capturó a ladrón en Transmilenio que se lanzó a la vía para huir

Una patrullera de la Policía protagonizó un valiente acto en la estación Universidades de Transmilenio, centro de la ciudad, cuando persiguió y capturó a un ladrón que minutos antes le había robado un bolso a una mujer.



“Una muchacha me dijo: ‘Mira, me acaban de hurtar’, en el momento que ella me dijo eso me mencionó características del sujeto, cuando lo identifico, inmediatamente él se lanza de la estación (...) Lo sigo para lograr la efectiva captura”, relató la patrullera Karol Rodríguez a Noticias Caracol.

En imágenes compartidas por Transmilenio en redes sociales se puede observar cómo el ladrón se lanzó a la vía para huir y la patrullera, sin pensarlo dos veces, se fue detrás de él y logró detenerlo antes de que escapara.

Nuestra valiente patrullera de @PoliciaBogota no dudó en perseguir un sujeto que intentó huir tras hurtar un bolso a una usuaria.



Gracias a todos nuestros y nuestras Policías que han permitido cada vez, ser más contundentes en la lucha contra los delincuentes en @TransMilenio pic.twitter.com/2koQEdSMn8 — TransMilenio (@TransMilenio) July 31, 2023

“En el momento que ya lo cogemos se realiza el procedimiento de captura. Normalmente, se le entregan las pertenencias a la víctima”, agregó la auxiliar de Policía.

El delincuente, que es reincidente, llevaba un arma blanca.

“Esta persona fue puesta a disposición de autoridades judiciales, ya en su expediente tenía dos ingresos a la cárcel por otros hurtos mediante la modalidad de atraco”, señaló el coronel Jader Llerena, comandante de Policía de Transmilenio. El oficial añadió que “en este momento se encuentra con una medida intramural”.



Y es que los hurtos en Transmilenio son el dolor de cabeza de los usuarios. El pasado viernes un caso similar terminó en tragedia cuando una joven universitaria, en medio de un atraco, cayó a la vía y murió.

“Hemos fortalecido especialmente todo el tema de los corredores seguros en universidades, es así como hemos destacado más de 40 uniformados con el fin de garantizar la seguridad, tanto en los buses como en las estaciones. De igual forma fortalecido todo lo que es policía judicial e inteligencia”, dijo Llerena.

