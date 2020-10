Vea cómo vive una persona que padece la pobreza extrema en Bogotá

Ánderson Fabián Cruz Cardona es uno de los habitantes de Bogotá que vive en la pobreza extrema. Reside en la localidad de San Cristóbal, tiene 47 años años y, según él, su situación empeora cada vez más.

“Estoy inflamado por lo que tuve un tumor y se me dificulta respirar. Vivo solo, la gente, a veces mucha, me colabora”, señala.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a una persona en Colombia se le considera que está en condición de pobreza extrema cuando sus ingresos mensuales están por debajo de 137.350 pesos.

Por lo tanto, Ánderson Fabián es uno de los 4.689.000 ciudadanos que enfrentan esta situación en el país. “Tengo mi camita, no tengo agua y me toca salir a rebuscar en lo que sea. Los vecinos me dejan bañar”, comenta.

“La gente me colabora, voy a la panadería, en las tiendas me distinguen. Ahorita fui a pedir una agüita aromática y me estaba comiendo un pancito y una tocineta. No tengo más ingresos”, señala.

Para este hombre, las cifras no dicen nada, ya que eso, según él, se queda en un papel. Lo que realmente sí le retumba en su mente es que ni el Distrito ni la Nación lo han ayudado a salir de su difícil condición en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 .

Otras cifras

Además de la pobreza extrema, existe la monetaria, la cual afecta a 17.470.000 personas en Colombia , el 37,7% de la población del país, de acuerdo con el más reciente informe del DANE.

Se consideran en esa condición aquellos ciudadanos que ganen 327.764 pesos al mes o menos, así como los hogares de cuatro personas donde los ingresos no superan el 1.310.696 pesos.

El pasado 14 de octubre de 2020, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explicó que, en aquellos hogares que tienen como jefe a una persona de hasta 25 años, el 43% de sus miembros se encuentra en situación de pobreza monetaria.

Bogotá es la ciudad de Colombia con más personas en condición de pobreza. En esa situación se encuentran 2.2 millones de ciudadanos que habitan la capital de la República.