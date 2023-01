¡Véalos bien! Banda, con policía a bordo, robaba a estudiantes y extranjeros en el centro de Bogotá

Eran cinco hombres conocidos como ‘los piratas de La Candelaria’. El uniformado se encargaba de distraer a las autoridades. Todos fueron capturados.

Una de sus víctimas, que prefirió no identificarse, contó cómo la robaron cuando estaba en la avenida Circunvalar.

“Ellos me abordan en un carro, roban el equipo con el que me encontraba trabajando en ese momento. Uno de ellos me hurta el equipo y el otro me amenaza con arma de fuego”, dijo.

El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía de Bogotá, lamentó los hechos, pero aseguró: “Así es como tiene que terminar quienes falten al juramento que hacemos los policías de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos”.