Vecino borracho atacó a bala a un joven en Soacha

Un caso de intolerancia se presentó el 24 de diciembre en un conjunto residencial de Soacha , Cundinamarca, en el que resultaron tres personas heridas, una de ellas con arma de fuego.

Se trata de Óscar Bonilla, residente del sector, quien se recupera en un hospital. Esta fue su versión: “llego yo a las 3 de la tarde al parqueadero del conjunto residencial. Se encuentran cuatro o cinco personas tomando cerveza dos parqueaderos más. Hay un señor que vive en la esquina de mi cuadra y saca un arma de fuego, apuntándome, y me dice ‘te voy a matar’. Yo no le di mucha importancia. El mismo día 24, a las 8 de la noche, llego yo en mi vehículo sacando unos regalos, llega el señor y empieza a hacer disparos y a amenazar. El hijo sale con una pistola, un arma de fuego, y me propina tres disparos”.

Juan Bonilla, hermano de la víctima, señaló en Noticias Caracol que “todo empezó por unas quejas que puso mi mamá por unos inquilinos en la administración”.

Aunque no hay claridad sobre las verdaderas razones por las que inició la pelea, lo cierto es que las personas que usaron armas fueron capturadas por la Policía, pero dejadas en libertad, pues no les hallaron las pistolas.

Si bien es cierto que no encontraron las pruebas, cámaras de seguridad registraron que sí había personas armadas. Dichos videos son pruebas clave en la investigación para determinar lo que ocurrió esa noche.

Las autoridades hicieron un llamado para la tolerancia en esta época y evitar disgustos o rencillas que puedan terminar en tragedia.