Vecino golpeó a mujer porque supuestamente no lo dejó dormir por la “bulla”

Las riñas durante el fin de semana de Navidad se incrementan. Cada 30 segundos se denuncia una pelea, principalmente entre vecinos, familias y conductores. Eso ocurrió en un edificio residencial de la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, donde un hombre agredió a una copropietaria en el parqueadero del inmueble.



Natalia Sandoval dijo que todo ocurrió el pasado 2 de diciembre. Según ella, “la noche anterior hubo unas reuniones en los apartamentos, donde tres apartamentos alternos tenían bulla”.

A la mañana siguiente, cuando ella salió de su vivienda, “me encuentro con uno de los residentes que no distinguía acá en la recepción, el cual empieza a hacer un cruce de palabras discriminatorias y groseras hacia mi pareja y hacia mí. Yo sigo dirigiéndome hacia mi carro. Pensé que las palabras no eran para mí, hasta el punto que la persona sigue detrás mío y empieza a tratarme mal. Me dirijo hacia mi carro, la persona se empieza a exasperar, súper grosero, indignado que porque según él, por culpa de nosotras, no había podido dormir”, relató.

“Él se acerca a su carro, vuelve cada vez más exasperado, hasta el punto de que hacemos un cruce de palabras, me tira una maleta en la cara y me coge del cuello, empieza con puños y patadas en esta zona hasta que nos caemos. Mi pareja intenta meterse, estábamos solamente a las dos, llega otro amigo, todos intentando separar la situación”, agregó.

Aseguró que en medio de la agresión de su vecino “se acerca una persona del consejo del edificio, la cual dice ‘pobrecito don Alex, es que don Alex no pudo descansar, hay que entenderlo’. Él se sube a su carro cuando ve que hay un hombre, que era un amigo de nosotros, se sube a su carro y nos tira el carro y huye”.

Natalia afirmó que desde el momento en que fue atacada, ninguna persona del consejo se ha acercado para ver cómo se encuentra ni tampoco ha emprendido acciones contra su atacante.

“No hay actos de empatía frente a absolutamente nada, nadie se manifiesta, el manual dice que cuando hay agresiones debe haber una acción inmediata por parte de la administración y nadie se ha acercado, nadie ha tenido empatía, nadie preguntó nuestro estado de salud, el mensaje entre líneas es que nos lo merecíamos por colocar música”, aseveró.

Además, sostiene que “llevamos varios meses recibiendo diferentes actos de discriminación, de violencia y de acoso en las instalaciones del conjunto. Llevamos más o menos un año viviendo acá donde hemos sido víctimas de diferentes actos de agresiones físicas, agresiones verbales y pues ya el caso máximo fue lo que sucedió el 2 de diciembre”.

Sobre esta riña entre vecinos, el subdirector de la Policía Nacional, general Nicolás Zapata, dijo que “hay una investigación que tiene implicaciones de tipo civil y penal. La Policía conoce el hecho, el cuadrante acude sitio y comienza ese acompañamiento”.



Para el oficial, “es increíble que en el país, por lo menos este año, tengamos un incremento de los comparendos por riña, 62 mil comparendos había el año pasado en esta época y hoy tenemos 98 mil”.

Solo en diciembre, según él, “también hay una cifra cercana a los 6 mil comparendos por riña solamente” y las ciudades de Medellín, Bogotá y Bucaramanga es donde más se han impuesto.

Además, durante el mismo mes, por intolerancia se han reportado 155 muertos y 1.005 lesionados.