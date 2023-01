Vecino la amenazó de muerte porque supuestamente les pegó a sus perros

Zaira Rodríguez vive en Usaquén y sostiene que nunca maltrató a las mascotas del hombre. Reveló unos videos para probarlo.

El vecino, que según la víctima ya la había agredido en el ascensor, “le dice al celador que le pegué al perro y me amenaza de muerte”, cuenta la mujer.

Además, insiste: “Nunca he tocado los perros de él. Yo quiero a los animales”.

Aunque a Zaira le dieron una medida de protección, ella dice que el hombre sigue insultándola.

Entretanto, las autoridades recordaron que si usted tiene una situación similar puede ir a una casa de justicia y buscar una conciliación.

Si esto no funciona, puede ir a la alcaldía local para colocar una querella y posteriormente ir a la inspección de Policía y Fiscalía; ellos determinarán la medida correctiva.