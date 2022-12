Vecino problemático y agresivo propinó graves heridas con arma blanca a una mujer de 81 años

El hombre no estuvo de acuerdo con la instalación de un bolardo y atacó a Delfina Hernández. Ocurrió en el sur de Bogotá.

Según el relato de la víctima, el sujeto tiene dos vehículos y se opuso a la medida que le habían propuesto. Empezó con agresiones verbales y después pasó a la violencia física contra una hija de la mujer agredida.

Al ver la situación, la señora Delfina quiso interceder para que no la golpearan, pero en ese momento ocurrió la agresión. “Yo levanté las manos y me hirió las manos. Me agredió cuando yo di la vuelta, me apuñaló la cadera”, relata la víctima.

En ese momento ningún vecino quiso interceder, al parecer por la agresividad del sujeto, quien ya fue capturado y deberá rendir cuentas ante la justicia.

Ocurrió en la localidad de San Cristóbal.