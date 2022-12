Vendedor ambulante que iba en su triciclo murió tras ser embestido por un carro fantasma

Caminando lo acompañaba su esposa, quien cayó al piso tras el impacto. Conductor de la camioneta gris emprendió la huida. Ocurrió en el sur de Bogotá.

Bernardo Aguilar, de 54 años, iniciaba su jornada laboral vendiendo comestibles cuando fue arrollado en la carrera 24 con avenida Caracas, en el barrio Restrepo.

Video de una cámara de seguridad se ve cómo lo impacta la camioneta y lo arrastra por unos 30 metros. De inmediato el impacto le causó la muerte.

“En ese momento yo quedé en el piso. Yo reaccioné. Me levanté, grité fui a auxiliarlo a él (…) pero en ese momento no se pudo hacer nada porque él falleció”, narró Jasbleidy Real, su esposa, que lo acompañaba a pie.

Alirio Aguilar, hermano de la víctima, pide justicia y que el homicida se entregue, “que responda por sus hechos y que este caso no quede impune”.

Por su parte, el experto en políticas públicas Jeison Camacho recalca que la omisión de socorro puede ser castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión.

Cada 3 días, en promedio, , una persona fallece en Colombia por un carro fantasma.