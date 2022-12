Vendedora de boletas para Santa Fe denuncia que fue despedida por usar camiseta de Millonarios

Adriana Sosa señala que la acusaron injustamente de guardar entradas para los azules y que le cerraron el punto de distribución.

En un video, que circula en redes sociales, un hombre aseguraba que la mujer vendía boletas para los hinchas del equipo azul desde su puesto de ventas, afirmaciones que Adriana desmintió.

La joven sostiene que ella, en su lugar de trabajo, apartó boletas para unos amigos de Santa Fe y que, al parecer, el hombre entendió que estaba guardándolas para vendérselas a hinchas de Millonarios.

“Por este motivo él subió el video. Yo no estaba haciendo eso, él colocó que yo vendía para hinchas de Millonarios”, señala Adriana.

TicketShop, empresa emisora de las entradas, confirmó que la joven “hacía las cosas bien”, pero decidió recoger la mercancía y deshabilitarle el punto porque el hombre “subió las imágenes a las redes”.

“En ningún momento me dijeron que no podía ponérmela, me dijeron que mi error fue ponerme una camiseta de Millonarios”, añade.

Adriana asegura que por esta determinación se vio afectada económicamente, pero que “de todas maneras eso no es motivo para juzgar o estigmatizar”.

