Vendedoras informales se fueron a los golpes por un lugar en un andén de Bogotá

En video fue captada la pelea entre dos vendedoras en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, porque cada una de ellas decía tener el derecho de comercializar sus productos en ese punto de la calle.

Además de estos hechos de intolerancia, los trabajadores informales denuncian que hay bandas dedicadas a cobrarles hasta $5 millones por usar un puesto en un andén.

Publicidad

Una de las víctimas grabó al delincuente que le exigía el dinero.

Si yo como solo me muero solo. Tengo que untar al de la Alcaldía, tengo que untar al del Ipes, por ahí el personero que está ahí metido también, toca que tome aunque sea para los tintos. Yo lo hago es por hacerle a usted el favor, pero eso sí, me da los cinco millones

Félix Palacio, uno de los vendedores informales en Bogotá, afirma que “siempre se ha hablado de mafias en el espacio público, siempre, pero si la administración sabe y conoce quiénes son, cuáles son esas mafias, ¿por qué no han actuado contra esas mafias? ¿Por qué ponen al vendedor ambulante a que le señale quién es el que le cobra, quién es el que no le cobra? Porque con ese tema, el vendedor se siente atemorizado porque seguro van y lo amenazan que lo van a matar, que es un sapo, que es un lambón. Sobre eso lamentablemente no se ha hecho nada”.

Alejandro Rivera, director del Ipes, reconoce la situación y dice que “hay lugares de la ciudad donde pueden cobrar 2, 3 millones, hasta 50.000 pesos en el día, pero esto es ilegal porque en Bogotá solo se debe pactar para trabajar, tiene que ser vendedor, no puede tener uno, ni dos, ni tres espacios”.

Añade que la ley es clara al respaldar el derecho al trabajo de los vendedores informales.

Publicidad

“En Bogotá, la Corte Constitucional ha garantizado que los trabajadores informales pueden estar en el espacio público para llevar su sustento a sus casas, garantizar su mínimo vital, a nadie deben pagarle. Invitamos a los vendedores a que no se dejen tumbar, que nos sigan denunciando, nos llegan muchos videos y muchas denuncias, pero a la gente le da miedo”, comenta.

Según información del Distrito, las localidades donde las mafias estarían intimidando y pidiendo dinero a los vendedores informales son: Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Puente Aranda y Suba.