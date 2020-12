Vendedores informales dicen que el pico y cédula les bajó las ventas y culpan a Claudia López

A un día de la Navidad el panorama en San Victorino, en el centro de Bogotá, sigue siendo el mismo: aglomeraciones de centenares de ciudadanos haciendo sus compras decembrinas.

Sin embargo, vendedores informales como Ferney Franco dicen que "hasta el domingo estaba movidita la vaina, pero ya con el pico y cédula nos blanquearon del todo".

Lo mismo afirma María Molina, otra comerciante: "nadie ha vendido nada, ni siquiera hemos sacado el plante; la alcaldesa sacyo el pico y placa y vea, estábamos bien sin el pico y placa y ahorita está limpio, nadie quiere salir por el pico y cédula ese".

Y en medio de sus quejas reconocen que no piden el documento a los compradores, “porque a uno no se la muestran” o "porque la gente va pa’ allá y pa’ acá, uno no la pide".

Las autoridades, no obstante, advierten que los vendedores informales también pueden terminar con un comparendo si no respetan la medida.

"Esto también es responsabilidad de ellos, ellos están en la obligación de verificar el cumplimiento de la medida de pico y cédula, y su incumplimiento les acarreará las sanciones de ley, las autoridades de Policía están imponiendo los comparendos respectivos", expresó Dairo Giraldo, alcalde de la localidad de Santa Fe.

También manifestó su preocupación por el coronavirus porque en el sector hay "cerca de 7.200 casos activos, se nos están presentando incrementos diarios de entre 40, 45 casos".

Según el coronel Henry Fernández, comandante operativo de la Policía de Bogotá , solo este miércoles se han impuesto “25 comparendos: 12 por tapabocas, 8 por bebidas embriagantes, 5 por armas blancas y en el transcurso del día imponemos 72”.

Se prevé que después del 25 el panorama sea otro en San Victorino.