¿Vendieron a la pequeña Sara Sofía? Tía insiste en que la niña está viva y señala a la mamá

Las autoridades en Bogotá activaron una línea especial a la que puede llamar cualquier ciudadano si tiene noticias sobre el paradero de Sara Sofía Galván, la niña que supuestamente murió y fue arrojada al río Tunjuelo por su propia mamá. Sin embargo, la tía de la pequeña tiene la esperanza de que siga con vida.

El número habilitado es el 305 747 7809.

"No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella (la madre) se la llevara, yo no pensé que ella me fuera a desaparecer la niña", dijo Xiomara Galván, tía de la menor.

La mujer asegura que ella tenía la custodia de Sara Sofía porque su mamá “es muy descuidada con la niña en sus alimentos, salía, no la dejaba… el seguimiento que ella trae ante el Bienestar es en sí por descuido con la niña”.

Pero pese a eso, permitió que su hermana Carolina se quedara unos días con la menor, a quien sacó de la casa el 15 de enero pasado, última vez que la vio.

Tanto la mamá de Sara Sofía como una mujer que contactó a Xiomara le dijeron que la niña había muerto y que su cuerpo fue arrojado a un caño.

"Es que yo acosté a la niña, yo le di comida y a las tres horas que fui a mirarla la niña ya no respiraba", fue lo que Carolina le relató a su hermana, quien agregó "que la acción de ellos fue eso, de coger y tirar la niña" al río Tunjuelo.

Pero todo dio un giro cuando, según Xiomara, la mamá de la niña cambió esa versión ante la Fiscalía y aseguró "que en Patio Bonito, dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora".

"Yo digo que a la niña la vendieron", sentencia la tía.

La mujer cree que Sara Sofía está viva, pero teme lo peor: "no sé qué pensar, quién la tiene, si la tienen bien, si la tienen mal, si la están explotando, si la están violando”.

Si sabe algo de la niña de 2 años, recuerde que puede comunicarse con las autoridades a la línea 305 747 7809.