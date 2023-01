Venezolanos advierten que se instalarán en otros puntos si los sacan de campamento en Engativá

Dicen que no tienen para pagar un arriendo y que su única opción es ocupar otro terreno en la capital. Vecinos temen por aumento de inseguridad.

Cientos de migrantes, que residen en el campamento instalado por la Alcaldía de Bogotá hace tres meses en Engativá, aseguran que se sienten sin rumbo al saber que deberán irse el 15 de enero.

“Será seguir en la calle o devolvernos a algún lugar donde podamos ubicarnos con las carpas porque no tenemos para la renta porque no trabajamos”, señala una ciudadana venezolana.

Para los migrantes, la alternativa más fácil es volver a ubicarse en otro punto de la capital, pero el Distrito fue enfático en señalar que no lo permitirá.

“No es posible porque hay un esquema de vigilancia especial para que no se vuelva a la invasión de espacio público”, afirma Lina Pulido, secretaria social (e) de Bogotá.

Según Pulido, “se está trabajando para que el tránsito se haga en normalidad y de la mejor forma para que a los venezolanos les vaya bien”.

Pero los vecinos del sector dicen que les preocupa lo que pasará con los ciudadanos del vecino país porque “hay quienes incrementan la inseguridad y los robos”.

En contexto:

En dos semanas se desmontará campamento temporal para venezolanos en Bogotá