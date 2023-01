“Venía cargado con problemas”: se disculpa papá que fue grabado dando paliza a su hijo en Bogotá

El hombre ofreció “perdón a mis hijos, a Dios y a todas las personas que se sintieron agredidas”. No obstante, sus dos pequeños quedaron en manos del ICBF.

En redes sociales circula un video donde se evidencia el grave maltrato del que fue víctima un niño de 7 años por parte de este hombre. La escena, grabada en una casa del sur de Bogotá, se da ante la vista de su hermanito de 2 años y su mamá.

Además de los duros golpes que recibe el menor, se escuchan palabras de grueso calibre en medio de los reclamos que el papá le hace.

Finalmente, el hombre es confrontado por un vecino que grababa en su celular lo que ocurría.

Las autoridades fueron alertadas y el ICBF tomó cartas en el asunto, determinando que tanto el menor maltratado como el otro niño debían quedar bajo su cuidado mientras un defensor de familia define su futuro.

Ante esta situación, el padre decidió salir a explicar que “venía cargado con problemas personales, no tenía empleo y la situación de comportamiento del niño me llevó a tener este acto reprochable de ira”.

Manifestó que estaba arrepentido: “pedirles perdón a mis hijos, a Dios y a todas las personas que se sintieron agredidas. A la infancia de Colombia también, pedirles un sincero perdón”.

En lo corrido del año se han presentado 669 denuncias en Bogotá por casos similares.

Vea también:

Indignante: graban paliza que un padre le dio a su hijo de 7 años en Bogotá