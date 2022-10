Víctima de extorsión en Bogotá recibió llamada de delincuentes cuando hablaba con Noticias Caracol

Los comerciantes de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, denuncian ser víctimas de extorsión y atentados contra quienes no pagan lo exigido por los criminales. Noticias Caracol fue testigo de una de esas llamadas cuando entrevistaba a uno de los afectados.

Escúchame vos, me dijiste a mí que ibas a salir de tu parte, vos me dijiste ‘voy a colocar mi parte para que a mí no me molesten más’, así va a ser, usted coloca su parte y a usted no lo molestamos más, digo yo, no va a recibir una llamada por ahí de nadie más amenazándolo ni nada de nada, nosotros somos unos tipos, no somos niños

El extorsionista le pidió que le consignara 10 millones de pesos a través de Nequi y agregó: “Escúchame, hermano, nosotros lo que queremos es que el patrón vea que usted está interesado”.

Según esta víctima de extorsión, los delincuentes no solo le piden esa cantidad de dinero, también una “vacuna de 300.000 pesos mensuales que quedamos pagando los comerciantes por cada local” de Barrios Unidos.

El miedo del comerciante es evidente, pues los criminales le advirtieron que si no paga “iban a atentar contra la casa mía y que me iban a lanzar una granada o me iban a coger el niño pequeño”.

Y es que las amenazas no se quedan ahí, pues a otra víctima de extorsión, un infante de Marina activo, le dijeron vía WhatsApp que les diera el dinero “por la felicidad y la tranquilidad de usted y de su negocio”, mensaje que iba acompañado de imágenes de las armas y balas que serían para ellos si se negaban a la vacuna.

“Me estaban exigiendo aproximadamente 50 millones de pesos y, al ver que no pagaron la extorsión, sino que denunciaron, vinieron y balearon la casa”, relató.

Desde un carro rojo abrieron fuego a las 11:30 de la noche contra la vivienda del comerciante. Las balas impactaron en la habitación de su pequeña hija.

“Fueron diez disparos, le pegaron seis a la ventana, cuatro más en la pared, y aquí en estos momentos dormía mi hija, a menos de 20 centímetros, y mi esposa”, relató la víctima de extorsión.

“Donde ella se despierte asustada por los disparos y levante la cabeza, desafortunadamente la hubieran asesinado”, dijo sobre ese atentado.

Noticias Caracol buscó a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, pero no han dado respuesta.