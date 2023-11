Víctima de robo en Bogotá cuestiona falta de solidaridad: “La gente solo se quedaba mirando”

Noticias Caracol conoció una indignante grabación que muestra cómo una mujer es víctima de un robo en Bogotá a plena luz del día y frente a muchos ciudadanos que siguieron su camino. Camila Galeano, la joven agredida, dijo que estaba sorprendida por la falta de ayuda.



“El hombre me tiró al piso, comienza a darme golpes con un arma en la mano para que le entregara el celular. Mi reacción es que no se lo quería entregar, yo estaba aferrada porque es mi herramienta de trabajo, entonces yo empecé a gritar que me ayudaran porque yo sabía que en el momento había muchísimas personas, familias enteras, había gente haciendo deporte por el sector, eran las 9 de la mañana. La gente solamente pasaba y se quedaba mirando y seguían como si nada, eso a mí me pareció superimpactante”, relató.

No obstante, un hombre finalmente decidió interceder y por lo menos logró espantar a los ladrones e impedir que siguieran agrediéndola.

Sobre este caso, el experto en cultura y comportamiento Henry Murrain opinó sobre la acción o inacción de otros ciudadanos cuando presentan hechos como el mencionado robo en Bogotá.

“La alta visibilidad de crímenes, de atracos, de robos en los que se utiliza violencia extrema contra los ciudadanos tiene un efecto intimidador de la ciudadanía y desafortunadamente el efecto más desagradable es el miedo, que el miedo atemoriza a la ciudadanía, afecta la confianza. Esto se refleja en que en una sociedad con miedo la gente tiende a involucrarse menos en situaciones con el otro”, explicó.

Publicidad

Para Murrain es necesario que “dentro de la política de seguridad y convivencia es fundamental que las autoridades convoquen a la cooperación y a la alianza entre la ciudadanía y las autoridades para que juntos nos sintamos más fuertes y menos intimidados”.