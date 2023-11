Víctima del violador de Nueva Castilla lo reconoció en fotos: “Él le dijo que no se hiciera matar”

Jeison Nicolis Piñas Herrera, de 21 años, fue enviado a la cárcel La Modelo. El hombre es señalado de ser el violador de Nueva Castilla que abusó de una joven de 18 años cuando iba para el colegio, en la mañana del pasado 1 de noviembre, en el sur de Bogotá.



El hombre fue imputado por los delitos de los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento, cargos que no aceptó aduciendo lo siguiente: “Yo acepto el cargo que yo la golpeé para robarla, ¿si me entiende? Mas no abusé de ella”.

No obstante, la evidencia y el testimonio de la joven abusada por el violador de Nueva Castilla contradicen lo expresado por el detenido.

La jueza 31 penal de garantías, que le dictó medida de aseguramiento carcelaria a Piñas Herrera, leyó lo que dijo la víctima a las autoridades en Bogotá.

El sujeto le exigió “que le colaborara, que no se hiciera hacer matar, ya que tenía un arma de fuego y una navaja. Entonces la víctima le ruega para que no le fuera hacer daño, que si quería se llevara su celular, es ahí que la presunta víctima refiere que el procesado le dice que no, que él no quería el celular, que él quería tener relaciones con ella”, reveló la togada.



El examen médico que le realizaron a la estudiante en la clínica donde estuvo hospitalizada corroboró su testimonio.

“La joven aduce que fue lanzada sobre un terreno boscoso y allí fue penetrada, y luego el galeno Castro Durán encuentra en el área genital de la presunta víctima cosas que, desde la máxima experiencia, serían usuales encontrar en dicho terreno”, señaló la juez.

La estudiante reconoció en un álbum fotográfico a su agresor, lo cual fue indispensable para que la Fiscalía seccional de Bogotá lograra la identificación plena del sujeto.

Leonor Merchán, directora de la Fiscalía de Bogotá, agregó que en el sitio donde el violador de Nueva Castilla agredió a la víctima, Piñas Herrera “la habría agredido físicamente con una botella ocasionándole lesiones en su cuerpo; seguido a esto la golpea y la accede carnalmente. La Fiscalía recopiló abundante material probatorio como videos, entrevistas, análisis de ADN que dieron con la captura y judicialización del hoy procesado”.

Noticias Caracol conoció que no era el primer caso de agresión sexual por el que fue señalado el presunto violador de Nueva Castilla.

El primero de septiembre del año 2019 se reseña que la Policía Metropolitana de Bogotá recibió una llamada telefónica que indicaba heridas con arma cortopunzante que había recibido una mujer, quien además fue atacada sexualmente. Uniformados tuvieron que intervenir porque la comunidad lo estaba golpeando.

La víctima fue trasladada a un hospital y el agresor a la estación de Policía, donde fue identificado como Jeison Nicolis Piñas Herrera, el mismo que presuntamente abusó de la estudiante de 18 años en el barrio Nueva Castilla y que hoy ya está tras las rejas en la cárcel La Modelo.