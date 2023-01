Víctimas del depredador del Modelo Norte temen que quede en libertad

“La Fiscalía ha sido negligente”, señaló el abogado de las mujeres violadas. Tres meses después de la captura, dicen que no avanzan las investigaciones.

Jhon Anderson Cundumí, de 19 años, fue capturado el pasado 17 de abril después de que varias mujeres habitantes de los barrios Modelo y Jota Vargas, en Bogotá, denunciaran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de este hombre.

Noventa días después, lo que más les preocupa, tanto a las víctimas como a los habitantes de este sector, es que este presunto violador podría quedar en libertad.

¿La razón? Giovanny Cortés, defensor de las afectadas, advierte que “en la audiencia de acusación (la Fiscalía) no se presentó. Si no se sigue presentando a las audiencias, la consecuencia es que (Cundumí) va a quedar en libertad”.

Además de esto, las víctimas denuncian que hasta el momento no se ha realizado el cotejo de pruebas y que las mujeres agredidas fueron revictimizadas.

Pero este caso no es aislado. Según penalistas, más del 90% de las denuncias de acoso o abuso sexual a mujeres quedan en la impunidad.

La Secretaría de la Mujer en Bogotá cuenta con la línea púrpura 155 a través de la cual las mujeres víctimas de acoso y abuso sexual pueden obtener atención social, psicológica y jurídica.

