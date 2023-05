Víctimas ubicaron guarida de apartamenteros en Bogotá, pero autoridades piden "esperar"

Dos familias fueron víctimas de apartamenteros en Bogotá . Los delincuentes ingresaron hasta el cuarto piso de un edificio ubicado en el barrio Los Andes, en la localidad de Barrios Unidos, y lograron hacer de las suyas consumando un hurto que supera los 50 millones de pesos.

Según cámaras de seguridad, los hampones llegaron en un taxi y revolcaron todo. Para colmo, hasta ingresaron un vehículo al parqueadero para poder llevarse las cosas, pero antes de esto uno de los sujetos lanzó piedras a la ventana para verificar que la vivienda se encontrara desocupada.

Entre las pertenencias robadas, los apartamenteros en Bogotá llevaban un computador. Cuando las víctimas se percataron del hurto rastrearon el aparato y lograron identificar la que sería la guarida de los sujetos.

No obstante, una víctima del hurto, que decidió proteger su identidad por seguridad, asegura que “no podemos hacer ningún ingreso, no podemos pedir apoyo de la autoridad para que verifique si todas las cosas que nos hurtaron están allá, sino que por el contrario nos toca quedarnos con las manos cruzadas”.

Publicidad

Complementó que “necesitamos tener un juez asignado para poder hacer digamos un ingreso a la vivienda donde nosotros decimos que está el computador”.

Los afectados por estos apartamenteros en Bogotá esperan respuestas y soluciones más cercanas para que la Policía pueda llegar a inspeccionar en el sitio donde estarían los elementos y capturar a los responsables.

Otro robo en Bogotá por el cual se clama justicia es el de Michael Sebastián Valverde, un joven de escasos 20 años que fue asesinado por ladrones que pretendían robarle tras salir de una casa de cambio en el sector El Salitre el 16 de mayo.

Publicidad

Su mamá, Jenni Gómez, pide a las autoridades “que aceleren la investigación" y que les "digan qué fue lo que pasó”.

“Nosotros éramos los dos, yo era madre soltera y estaba con él no más, y quedamos en que él cambiara el dinero y yo terminaba mis cosas, yo estaba a 15 minutos de donde ocurrieron los hechos”, recordó.

“Ahora no sé qué va a pasar porque yo no me siento tranquila en esta ciudad, después de que pasó esto, no quiero salir de mi casa”, agregó la mujer.

Michael Sebastián Valverde tenía un futuro promisorio en la multimedia y estaba becado en la Universidad Militar Nueva Granada. Fue uno de los mejores Icfes de su colegio, el Taller Psicopedagógico de los Andes.