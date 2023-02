Victoria Tirado, la primera conductora trans que tiene Transmilenio

Victoria Tirado es una mujer que nació para servir a los demás. Desde pequeña fue una apasionada por los vehículos, y aunque aprendió a conducir a edad avanzada, hoy es una de las casi 500 mujeres que maneja una ruta del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Bogotá (SITP), esto con una particularidad: lleva consigo la realidad de ser la única conductora trans que tiene Transmilenio.

Detrás de la ventana del vehículo se asoman su cabello rizado, cejas definidas y labios color frambuesa. Con una sonrisa en el rostro recibe a los pasajeros de su ruta, la cual sale desde el Centro de Operaciones de Engativá. Sin embargo, llegar a esta realidad ha sido un camino de retos constantes.

La primera conductora trans que tiene Transmilenio Ha sido una persona que no le ha tenido miedo a los desafíos y reinventarse. El 3 de enero de 2018 decidió “colgar los pantalones”, terminando el ciclo de Osvaldo, quien le acompañó durante más de 4 décadas, para así darle paso a Victoria, la identidad que la hace plena y complementa.

Una vez yo hago la transición mi familia se divide en dos partes: los que están con Victoria y los que quedaron con Osvaldo. Lamentablemente, mi mamá no acepta que yo sea una mujer trans. Ella es una mujer mayor, yo tengo que entender eso, pero algún día espero que las cosas cambien

Conducir bus fue una oportunidad que surgió a partir de la necesidad. Antes de pertenecer al sistema público, laboraba en su emprendimiento de acarreos “Carga Express en Tacones”, e incluso llegó a manejar Uber, pues esta fue la única empresa que le permitió trabajar con su nombre actual sin haber terminado el proceso de cambio en los documentos de identidad. El año pasado, a consecuencia del cambio de las normas para vehículos particulares y pico y placa en la ciudad, Victoria tomó la decisión de vender a “Blanquita”, la camioneta en la cual hacía los acarreos, y recategorizar su licencia.

Con ganas de salir adelante corrió el riesgo, pensando que si se presentaba al Sistema, lo peor que le podrían dar era una respuesta negativa a su aplicación. En los procesos que estuvo le recomendaron tocar las puertas en el Consorcio Express, uno de los operadores de Transmilenio, esto debido a que ellos podían recibirle con un Plan Crecer en la empresa. A una semana de haber expedido la licencia C2, la cual no solo la acredita para conducir camiones, rígidos, busetas y buses de servicio público, sino que también llevaba su nombre actual, a Victoria, le asignaron la prueba para competir por el puesto.

“Me dijeron que me presentara el sábado a las 6 a.m. en el portal del 20 de julio. Yo vivo en Fontibón, así que salí a las 4:30 a.m. a buscar transporte para llegar. Llegué en falda y tacones, y Víctor, el docente que le hizo la prueba y capacitó, me pregunto si tenía otros zapatos en algún lugar”. Con confianza y decisión le respondió a quien la calificaría: “yo conduzco así, de hecho en la academia se sorprendieron porque yo manejo bus en falda y tacones”.

Después de la prueba, Víctor le dijo a los demás concursantes, quienes eran hombres, que se habían dejado ganar de una mujer en falda y tacones, gracias a que su examen no tuvo ni un error. A la semana siguiente Victoria firmó el contrato y se convirtió así en la primera conductora trans que tiene Transmilenio.

la primera conductora trans que tiene Transmilenio.

El primer día fue una emoción muy grande, mi anhelo era poder conducir un vehículo de estos. Yo me sabía la ruta, pero di un giro equivocado y la cercené. Los usuarios estaban felices porque les había quitado como 15 minutos de recorrido. Yo avergonzada, les pedí perdón y ellos me apoyaron

Las muestras de afecto han sido constantes, no solo por parte de los usuarios, sino por parte sus compañeros, a quienes considera “solecitos en este universo de Transmilenio”.

“Somos muy poquitas mujeres en el Sistema, casi 500 dentro de 20.000 operadores”.





es consciente que es parte una industria dominada por hombres, sin embargo, el camino se está abriendo para que las mujeres tomen las riendas del camino, algo que también ya han asimilado las personas. “Cuando se asoman por la ventana me dicen, “señor, qué pena” y me ven y me dicen, “perdón, señorita” y yo me río y les digo que no se preocupen, que eso pasa todo el tiempo”, agrega.

Transmilenio afirma que Victoria es la única mujer trans del sistema, sin embargo, ella está segura que debe haber más hombres y mujeres de la comunidad. A pesar de ello, expresa que, aunque no es su caso, muchas personas no están dispuestas a admitir su realidad trans, lo cual es un hecho respetable.

Sus acciones inspiran a muchas personas, afirmando que algunos le comentan que les alegra que las damas conduzcan. Como activista declara que vale la pena jugársela por lo que se desea, pues “a veces toca comer de la que sabemos, y a veces se pasa mal, pero vale la pena hacer el sacrificio”.