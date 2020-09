Video de agresión a patrullera a la que le clavaron un puñal en la pierna

Luego de recuperarse de las agresiones sufridas por una turba en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, la patrullera Yésica Lorena Patiño recordó cómo fueron esos angustiantes momentos en los que ella y su compañero fueron derribados de la motocicleta policial y golpeados.

Durante la agresión, que quedó registrada en video, Yésica y otro patrullero fueron asediados en el suelo, golpeados y atacados con puñal.

Ambos iban a apoyar a sus compañeros del CAI de Venecia. Luego de ser derribados, un vándalo los atacó a patadas y golpes.

Como si no hubiera sido suficiente la golpiza, llegó otra persona que cubría su cara con la capota de un saco, golpeó una vez más a la policía, esta vez en la cara, y le dio un golpe similar al patrullero, quien desequilibrado se levantó del suelo e intentó esconderse detrás de una pared.

Yésica desconcertada, al ver que ya no había nadie alrededor, se puso de pie, tomó su pierna izquierda herida con un puñal y caminó.

Minutos después, recibieron apoyo y un policía y un integrante del Esmad los llevaron al hospital.

Yésica tuvo que ser intervenida para poder retirarle el cuchillo.

"Los médicos me dijeron que afortunadamente quedó ahí. Donde me la puedan sacar, me hacen más daño; la persona que me la incrustó se quedó con el mango en la mano, me quedó la navaja incrustada”, recuerda la uniformada.

La Policía analiza los videos para identificar a los responsables.