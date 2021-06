Video de mujer que, con machete, evitó atraco en restaurante de Bogotá: “no me voy a dejar robar”

Miriam Velasco se armó con un machete y evitó atraco en restaurante de Bogotá . Inicialmente, una cámara de seguridad muestra a la mujer mientras se encuentra trabajando en la cocina del establecimiento, ubicado en el sur de la capital de Colombia.

Entretanto, otras dos cámaras captan el momento en que cuatro ladrones llegan e ingresan al negocio, cuando otro de los trabajadores estaba sentado en una mesa.

Asimismo, en video quedó cómo Miriam evitó el atraco en restaurante de Bogotá. En las imágenes se observa a los delincuentes llegando a la cocina y amenazando a la mujer, también conocida como ‘Jovita’. La trabajadora se agachó, tomó un machete y se defendió.

“Me apuntaba con el arma, entonces, yo me movía con el machete, yo estaba cuidando la vida de mi compañero y mi vida, porque obviamente toca. Lo importante para mí era no dejarme robar, yo les decía ‘yo no me voy a dejar robar’”, afirmó la valiente mujer.

Los ladrones huyeron y no lograron llevarse absolutamente nada.

“Intenta llevarse la caja, la otra tableta, me trataba mal y yo con el machete lo ahuyentaba, siempre el tipo le tenía como cosa al machete”, dijo Miriam.

Publicidad

Un abogado consultado por Noticias Caracol explicó que, en este caso, la mujer que evitó el atraco en restaurante de Bogotá actuó en legítima defensa.

“La señora se defiende de una agresión ilegítima o injusta, actual o inminente, en defensa de un bien propio y de medios proporcionales a la agresión”, explicó Ricardo Burgos, abogado penalista.

De enero a mayo de 2021, 3.407 casos de denuncias por hurto a comercio se presentaron en Bogotá.