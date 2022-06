Video: delincuente fue herido de bala en medio de atentado a congresista Harold Valencia

El representante a la Cámara Harold Valencia fue blanco de un atentado cuando llegaba a su casa en Bogotá, hechos que ocurrieron durante la madrugada del jueves 2 de junio y que el congresista descarta como intento de robo.

Harold Valencia llegaba a su casa pasada la una de la mañana en compañía de su esposa e hija. Cuando ingresaba por el parqueadero hacia el sótano del conjunto, un hombre se bajó de una motocicleta y se dirigió hacia el puesto del copiloto con un arma de fuego.

Para el congresista del departamento del Amazonas, se trató de un atentado contra su vida: “Me apunta y en ese momento se da cuenta de que el vehículo es blindado y huye hacia el exterior del edificio”.

El delincuente corrió y se enfrentó a un guarda de seguridad, que logró controlarlo y recuperar un arma de fuego que al parecer portaba el individuo.

El atentado “proviene de las amenazas que he recibido en los últimos meses, no se trataría de un hurto porque no abordaron al conductor, sino que abordan directamente el lado donde está el copiloto y en ese puesto estaba precisamente (yo) sentado”, añadió Valencia.

Dos minutos después llegó la Policía y trasladó al detenido a una clínica, pues había recibido un impacto de bala en el estómago.

El Partido de La U, al cual pertenece el congresista Valencia, rechazó el hecho y pidió una investigación rápida por parte de las autoridades.

#ComunicadoAlaOpiniónPública desde el @partidodelaucol rechazamos el atentado del cual fue víctima nuestro Representante por el Amazonas Harold Valencia (@HaroldRep).



Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos. https://t.co/hXzYdhzK5k pic.twitter.com/ehWz2etBMu — Partido de la U (@partidodelaucol) June 2, 2022

El representante Harold Valencia puso en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección lo que le ocurrió y aseguró que había recibido amenazas de muerte días antes del incidente.