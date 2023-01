Video muestra a taxista que, a plena luz del día, arrastra el cadáver de su esposa en una bolsa

La subió al carro tras degollarla en su casa y la abandonó en un caño en Soacha. En el vehículo también llevaba a su hija de 6 años al colegio.

Tras su cometido, siguió trabajando en el taxi como si nada hubiera pasado.

Además, indicaron autoridades, empezó a reportar la desaparición de su esposa por redes sociales.

La Policía de Bogotá reveló una de las llamadas que el hombre hizo a una familiar días antes del feminicidio.

“Sé que lo más probable y posible es que termine en una cárcel, sí, no me importa, soy consciente de eso, pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”, dijo el señalado asesino, que ya fue capturado.

Al parecer, el sujeto degolló a su esposa en un aparente ataque de celos e intentó ocultar su cadáver en un caño de aguas residuales de Soacha durante 15 días.

La familia de la víctima afirmó que la mujer había denunciado a su compañero en tres ocasiones porque temía ser asesinada.

Cada hora por lo menos dos mujeres son agredidas por sus parejas y cada mes en promedio 18 mueren a manos de sus compañeros sentimentales en Bogotá, según Medicina Legal.

