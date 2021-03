Video muestra cómo ladrón obliga a un menor a sacar objetos de su casa y luego lo secuestra

En el barrio Roma, localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, se denunció que un ladrón abordó a un menor de edad, lo intimidó y lo obligó a que extrajera artículos de valor de su propia casa.

“Aborda a mi hijo junto con su amigo, cerca de la casa en la localidad de Kennedy, lo amenaza de muerte y obliga a mi hijo a llevarse los objetos de valor”, aseguró la mamá de la víctima.

El delincuente, tras varios minutos, esper en la esquina de la cuadra donde vive el menor. Una vez llegó, procedió a secuestrarlo y se lo llevó junto con sus pertenencias.

“Se lo lleva en la bicicleta, lo secuestra por tres horas y lo lleva a la localidad de Bosa, dejándolo allí abandonado, aparte de eso, amedrentado”, anotó la angustiada madre.

El bandido dejó en libertad al menor en el sector del Apogeo y este, por sus propios medios, pudo volver a su casa. La madre denuncia que no recibió ninguna clase de ayuda por parte de las autoridades mientras su hijo estaba perdido.

“Me dirigí al CAI del barrio donde vivimos, la Policía nunca me ayudó. La Policía, al contrario, me cerró la puerta del CAI y me dijo que eso era con el cuadrante”, sostuvo.

Este caso se suma otros denunciados recientemente por el Ojo de la noche de Noticias Caracol sobre delincuentes que, bajo amenazas de muerte, obligan a niños a sacar los objetos de valor de sus propias casas.

Lo mismo pasa en Medellín

En la capital de Antioquia también se está implementando esta nueva modalidad de robo. Una mujer reveló cómo su sobrino fue amedrentado.

“Un tipo se le acerca a hacerle una pregunta, ellos, normal, quisieron contestarles y el tipo sacó su revólver y lo encañonó. Le dijo que caminaran por toda la autopista, vía al norte de Medellín, que fuera a su casa y sacara el computador y el celular”, afirmó.

Ya en la esquina de la casa del menor el delincuente utilizó la misma amenaza.

“Llegamos a la esquina de tu casa, tu entras, sacas tu portátil y sacas tu celular, mientras tanto yo me quedo con tu compañerito acá, si hacen algún intento de que algún familiar salga o llaman a la Policía, ahí mismo mato a tu compañero”, señaló la familiar de la víctima.

Campaña de prevención

En Bogotá, la Policía realiza campañas en los colegios de la ciudad y les explica a los alumnos y padres de familia, que instruyan a, los niños para que no se dejen engañar por extraños en la calle. En la capital de la República, esas retenciones no se han hecho con armas, sino con amenazas.

“Es el acompañamiento con nuestros niños, el diálogo con ellos es importante para que ellos a nosotros nos quieran decir, como padres de familia, qué les está pasando, qué les pasó, se necesita un diálogo abierto con ellos”, dijo el coronel Yeison López, comandante de Protección de la Policía de Bogotá.

Ya hay varias denuncias por esta nueva modalidad de robo. La Fiscalía ya las tiene y empezó las pesquisas para establecer si son delincuentes solos o bandas organizadas las que ejecutan estas acciones delictivas.

¿Qué tipo de delito se configura en estos casos?

Ante estos hechos, surge un debate sobre el tipo de delito que se establece en los mismos y cómo debe ser abordado por las autoridades.

El sometimiento y la retención en contra de la voluntad de una persona son calificados por penalistas, con base en el Código Penal Colombiano, como secuestro.

El exfiscal Mario Iguarán considera en este caso, no es un secuestro simple, sino extorsivo, “toda vez que se retuvo a una persona de manera ilegal con el propósito de dejarlo en libertad siempre y cuando se obtuviera de provecho una utilidad".

Pero lo más grave es que las víctimas son menores de edad, algo que para los abogados penalistas llevaría a que los implicados en un eventual proceso no tengan beneficios jurídicos.

“Esta conducta sí está tipificada en nuestro código penal como secuestro extorsivo y, por tratarse de menores de edad, las penas y los tratamientos de descuentos son muchos son severos y certeros en el sistema penal colombiano", indicó Diego Gutiérrez, abogado penalista.

Entretanto, la abogada penalista Laura Kamila Toro anotó que "el delito de secuestro extorsivo parte de una pena de 20 a 28 años de prisión”.

“Como esta conducta se comete contra un menor de edad, la pena se agrava y parte de 28 años a 40 años de prisión. Estas penas no tienen beneficios o rebajas por cometerse contra menores de edad", puntualizó.

A pesar de que expertos calificaron los hechos como secuestro extorsivo, la Policía aseguró que se abstiene de calificar la conducta de los hombres que estarían sometiendo a los niños a estos delitos.