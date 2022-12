Video muestra cómo taxistas amenazan a conductores de Uber

Los supuestos taxistas pidieron un servicio de Uber y al llegar el conductor le increparon.

Taxista: ¿Usted sabe que eso es ilegal?

Conductor Uber: Hermano, estoy trabajando.

Taxista: ¡Ilegal!

Conductor Uber: Hermano, usted sabe que es el trabajo de nosotros.

Taxista: Y el de nosotros lo están echando a pique ustedes porque sí. Usted sabe que ya le tenemos todos los datos y las placas, hermano.

Conductor Uber: Pues yo creo que sí.

Taxista: ¿Usted quiere que le pintemos el carro y se lo rompamos? Yo a usted lo vuelo a reservar con otro correo, usted me vuelve a reservar y le rompo este carro, hermano.

Uldarico Peña, representante de taxistas, dijo que se trata de un caso aislado, y que los agremiados no están haciendo agresiones a nadie a nadie en absoluto, están esperando es que el gobierno tome cartas en el asunto”.

"La violencia contra cualquier ciudadano es inaceptable y es deber de las autoridades proteger a todos los colombianos sin distinción. En Uber seguiremos asistiendo a los socios conductores con todas las herramientas a nuestro alcance", dijeron directivas de la plataforma.

El gremio de taxistas se ha movilizado desde el año pasado exigiendo que se legalice el servicio de Uber o que se desmonte.

El Gobierno, sin embargo, dice que no puede suprimir esta plataforma porque sería inconstitucional. [Vea aquí el video]